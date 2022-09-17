Нардепы не получают доплат и зарплат в конвертах – Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты не получают доплат и зарплат в конвертах.

Источник: Арахамия в интервью Forbes Украина

Прямая речь: "Как системного явления этого больше не существует. Но депутатский ценник сейчас сильно снизился, и попытки повлиять на тех или иных депутатов пытались предпринимать, скажем, мелкие "олигархи.

Такая история была относительно недавно, не буду называть фамилию бизнесмена, но для него все закончилось плачевно и желание на кого-то влиять, кому-то платить, думаю, отбило надолго".