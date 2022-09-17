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Нардепы не получают доплат и зарплат в конвертах – Арахамия

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 04:47
Нардепы не получают доплат и зарплат в конвертах – Арахамия
Давид Арахамия, фото с сайта "Слуги народа"

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты не получают доплат и зарплат в конвертах.

Источник: Арахамия в интервью Forbes Украина

Прямая речь: "Как системного явления этого больше не существует. Но депутатский ценник сейчас сильно снизился, и попытки повлиять на тех или иных депутатов пытались предпринимать, скажем, мелкие "олигархи.

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Такая история была относительно недавно, не буду называть фамилию бизнесмена, но для него все закончилось плачевно и желание на кого-то влиять, кому-то платить, думаю, отбило надолго".

Темы: Арахамия Верховная Рада
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