Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы не получают доплат и зарплат в конвертах – Арахамия

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 04:47
Давид Арахамия, фото с сайта "Слуги народа"

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты не получают доплат и зарплат в конвертах.

Источник: Арахамия в интервью Forbes Украина

Прямая речь: "Как системного явления этого больше не существует. Но депутатский ценник сейчас сильно снизился, и попытки повлиять на тех или иных депутатов пытались предпринимать, скажем, мелкие "олигархи.

Такая история была относительно недавно, не буду называть фамилию бизнесмена, но для него все закончилось плачевно и желание на кого-то влиять, кому-то платить, думаю, отбило надолго".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Арахамия Верховная Рада
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

Оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине, затопили 9 вагонов – Генштаб

В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

фотоГермания одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155

Кремль избежал ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Арахамия
Возобновление приватизации: Арахамия рассказал, какие объекты выставят первыми
Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия
В Раде не было разговоров об отставке Шмыгаля – Арахамия
Последние новости
20:09
ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ
20:01
Наводнения в Италии: количество погибших возросло до 11
19:44
В Луганской области не удастся провести отопительный сезон даже в случае деоккупации – Гайдай
19:26
"На такое нельзя закрыть глаза": глава МИД Чехии о сотнях могил в Изюме
19:11
фотоВ освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине нашли пыточную оккупантов
18:47
В порт Грузии зашел российский танкер, в Минэкономики говорят, что нарушения санкций не было
18:30
Оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине, затопили 9 вагонов – Генштаб
18:22
Кишинев потребует у Приднестровья подписку за газ, если "Газпром" остановит поставки
18:15
В субботу россияне повредили инфраструктуру более 30 населенных пунктов – сводка Генштаба
18:01
"Роснефть" считает незаконным арест ее немецкого подразделения
Все новости...