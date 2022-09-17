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Байден попередив Путіна про "наслідки" у разі застосування ядерної зброї

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 06:31
Байден, фото: Getty Images

Президент Штатів Джо Байден попередив Путіна про серйозніші наслідки в разі застосування Росією ядерної зброї.

Джерело: Байден в інтерв’ю каналу CBS, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової".

"Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь".

Деталі: Байден не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно, будуть.

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Теми: БайденПутінвійнаядерна зброя
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