Байден попередив Путіна про "наслідки" у разі застосування ядерної зброї

Президент Штатів Джо Байден попередив Путіна про серйозніші наслідки в разі застосування Росією ядерної зброї.

Джерело: Байден в інтерв’ю каналу CBS, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової".

Реклама:

"Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь".

Деталі: Байден не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно, будуть.