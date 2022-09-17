Байден предупредил Путина о "последствиях" в случае применения ядерного оружия
Суббота, 17 сентября 2022, 06:31
Президент Штатов Джо Байден предупредил Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.
Источник: Байден в интервью каналу CBS, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой".
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"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим – ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ".
Детали: Байден не уточнил конкретные шаги, которые американская сторона примет в ответ, однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.