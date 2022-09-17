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ЗСУ відбили атаки і завдали ворогу втрат у районах 6 населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 07:03
ЗСУ відбили атаки і завдали ворогу втрат у районах 6 населених пунктів – зведення
розбита ворожа техніка, фото: Генштаб

Українські військові відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу ворог завдав 4 ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії.

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Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:

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  • на Харківському напрямку, зокрема й із території російської федерації, – в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна;
  • на Слов’янському напрямку – в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин;
  • на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка;
  • на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;
  • на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль;
  • на Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА ворога.

За минулу добу Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів у районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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