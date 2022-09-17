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ВСУ отбили атаки и нанесли врагу потери в районах 6 населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 07:03
ВСУ отбили атаки и нанесли врагу потери в районах 6 населенных пунктов – сводка
разбитая вражеская техника, фото: Генштаб

Украинские военные отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии.

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От авиационных, ракетных ударов и применения РСЗО пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Пруд.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

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  • на Харьковском направлении, в том числе с территории российской федерации, – в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелка, Ольховатка, Анискино, Синьок, Каменка, Пристин и Двуречная;
  • на Славянском направлении – в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтин;
  • на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка;
  • на Бахмутском направлении – Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Одрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;
  • на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не предпринимал. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опросное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополь;
  • на Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Огненное влияние испытали более 26 населенных пунктов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по оккупантам. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один самолет Су-24, три крылатых ракеты и один БПЛА врага.

За минувшие сутки Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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