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Генштаб: колаборанти погрожують українським активістам в окупації смертною карою

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 07:51
Генштаб: колаборанти погрожують українським активістам в окупації смертною карою
фото: Запорізька ОВА

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області колаборанти погрожують українським активістам вивезенням до самопроголошених "Л/ДНР" і смертною карою.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На тимчасово захоплених територіях Запорізької області так званий "голова цивільно-військової адміністрації" нещодавно заявив про посилення "санкцій" щодо патріотично налаштованих українських громадян.

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"Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених "Л/ДНР", де за подібну діяльність передбачена смертна кара", – ідеться в повідомленні штабу.

Теми: Запоріжжяокупаціявійна
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