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Генштаб: коллаборанты угрожают украинским активистам в оккупации смертной казнью

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 07:51
Генштаб: коллаборанты угрожают украинским активистам в оккупации смертной казнью
фото: Запорожская ОВА

На временно оккупированных территориях Запорожской области коллаборанты угрожают украинским активистам вывозом в самопровозглашенные "Л/ДНР" и смертную казнь.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На временно захваченных территориях Запорожской области так называемый "глава гражданско-военной администрации" недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан.

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"Испытывая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом к самопровозглашенным "Л/ДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь", - говорится в сообщении штаба.

Темы: Запорожьеоккупациявойна
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