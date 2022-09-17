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Росіяни обстрілювали Донеччину, вбили двох людей

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 08:31
інфографіка ОВА

Російські окупанти вбили двох людей у Донецькій області 16 вересня, повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті.

Ще 11 людей отримали поранення".

Деталі: Від початку війни на Донеччині вже 853 вбитих та 2135 поранених цивільних.

Традиційно підрахунок ведеться без врахування Маріуполя та Волновахи.

За добу під артилерійський вогонь потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Комарської громади.

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У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок.

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Теми: Донецька областьвійнавбивство
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