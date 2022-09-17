Росіяни обстрілювали Донеччину, вбили двох людей

Російські окупанти вбили двох людей у Донецькій області 16 вересня, повідомив глава ОВА Павло Кириленко.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 16 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Святогірську і Бахмуті.

Ще 11 людей отримали поранення".

Деталі: Від початку війни на Донеччині вже 853 вбитих та 2135 поранених цивільних.

Традиційно підрахунок ведеться без врахування Маріуполя та Волновахи.

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