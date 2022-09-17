Россияне обстреливали Донетчину, убили двух человек
Суббота, 17 сентября 2022, 08:31
Российские оккупанты убили двух человек в Донецкой области 16 сентября, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 16 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Святогорске и Бахмуте.
Еще 11 человек получили ранения".
Детали: С начала войны в Донецкой области уже 853 убитых и 2135 раненых гражданских.
Традиционно подсчет ведется без учета Мариуполя и Волновахи.
Через сутки под артиллерийский огонь попали Авдеевка, Марьинка и села Комарской громады.
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