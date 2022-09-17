У Вірменії розкритикували Росію та ОДКБ через реакцію на обстріли з боку Азербайджану

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян висловив незадоволення реакцією Росії та Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) у зв’язку з останнім загостренням на кордоні з Азербайджаном.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am, таку заяву Симонян зробив в етері суспільного мовника Вірменії.

"Наші очікування не виправдовуються. Нам, у постійному контакті з народом, буде важко йому пояснити, чому ОДКБ не вживає передбачених заходів. Звичайно, ми зробили, робимо і робитимемо висновки", – сказав він.

Спікер вірменського парламенту додав, що Єреван усе ще очікує на відповідну реакцію від ОДКБ, "хоча може виникнути питання, чого ще можна чекати?"

Симонян нагадав, що між Вірменією та Росією є договір про дружбу та взаємну допомогу, і за його словами, вірменська сторона чекає більш відчутних дій, а не заяв. Він також висловив обурення провокаційними заявами на адресу вірменської влади в ефірі російських телеканалів.

Водночас спікер парламенту Вірменії привітав візит колеги зі США Ненсі Пелосі, який, за його словами, "матиме велике значення саме під кутом зору безпеки".

Зазначимо, що не лише Симонян висловлює подібні оцінки. Так, секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян в інтерв’ю "Радио Азатутюн" заявив, що очікування Єревана про отримання військової та військово-політичної допомоги ОДКБ не виправдались.

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"Звісно, така надія була, і, природно, ця надія повністю випарувалася, такої надії більше немає… Той факт, що ОДКБ досі належним чином не відреагувала, щоб азербайджанські війська були повністю виведені із суверенної території Вірменії, означає, що наші очікування не виправдалися", – сказав він.

Нагадаємо, інтенсивні бойові дії на вірмено-азербайджанському кордоні почалися опівночі 13 вересня. Офіційний Баку стверджує, що вдався до сили через "провокації", якими Єреван нібито намагається зірвати мирний процес між двома країнами. Вірменська сторона категорично відкидає це звинувачення.

Ввечері 14 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що завдяки участі міжнародної спільноти вдалося досягти угоди про припинення вогню з Азербайджаном.

Вірменська сторона повідомила про щонайменше 135 загиблих військових у своїх лавах. Азербайджан заявив, що під час зіткнень загинули 77 азербайджанських військовослужбовців.

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