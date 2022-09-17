Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вірменії розкритикували Росію та ОДКБ через реакцію на обстріли з боку Азербайджану

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 08:43

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян висловив незадоволення реакцією Росії та Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) у зв’язку з останнім загостренням на кордоні з Азербайджаном.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am, таку заяву Симонян зробив в етері суспільного мовника Вірменії.

"Наші очікування не виправдовуються. Нам, у постійному контакті з народом, буде важко йому пояснити, чому ОДКБ не вживає передбачених заходів. Звичайно, ми зробили, робимо і робитимемо висновки", – сказав він.

Спікер вірменського парламенту додав, що Єреван усе ще очікує на відповідну реакцію від ОДКБ, "хоча може виникнути питання, чого ще можна чекати?"

Симонян нагадав, що між Вірменією та Росією є договір про дружбу та взаємну допомогу, і за його словами, вірменська сторона чекає більш відчутних дій, а не заяв. Він також висловив обурення провокаційними заявами на адресу вірменської влади в ефірі російських телеканалів.

Водночас спікер парламенту Вірменії привітав візит колеги зі США Ненсі Пелосі, який, за його словами, "матиме велике значення саме під кутом зору безпеки".

Зазначимо, що не лише Симонян висловлює подібні оцінки. Так, секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян в інтерв’ю "Радио Азатутюн" заявив, що очікування Єревана про отримання військової та військово-політичної допомоги ОДКБ не виправдались.

ВІДЕО ДНЯ

"Звісно, така надія була, і, природно, ця надія повністю випарувалася, такої надії більше немає… Той факт, що ОДКБ досі належним чином не відреагувала, щоб азербайджанські війська були повністю виведені із суверенної території Вірменії, означає, що наші очікування не виправдалися", – сказав він.

Нагадаємо, інтенсивні бойові дії на вірмено-азербайджанському кордоні почалися опівночі 13 вересня. Офіційний Баку стверджує, що вдався до сили через "провокації", якими Єреван нібито намагається зірвати мирний процес між двома країнами. Вірменська сторона категорично відкидає це звинувачення.

Ввечері 14 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що завдяки участі міжнародної спільноти вдалося досягти угоди про припинення вогню з Азербайджаном.

Вірменська сторона повідомила про щонайменше 135 загиблих військових у своїх лавах. Азербайджан заявив, що під час зіткнень загинули 77 азербайджанських військовослужбовців.

Читайте більше тут: РФ відмовляється від союзника: несподіваний поворот у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ВірменіяАзербайджан
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл

Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом

Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

ЗАЕС знову підключили до енергомережі України – МАГАТЕ

У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Вірменія
Вірменія заявила про припинення вогню після нових зіткнень з Азербайджаном
У Єревані – протести через заяви Пашиняна про нібито готовність до компромісу з Азербайджаном
Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі машини ФСБ Росії, просить ОДКБ допомогти
Останні новини
23:59
Сумщина: росіяни обстрілювали три громади
23:31
В Ізюмі ексгумували 59 тіл, більшість має сліди насильницької смерті – ОВА
23:14
У Мюнхені після двох років "ковідної" перерви відкрився Октоберфест
22:50
"Осудом геноцид не спинити": глава МЗС Литви закликав дати Україні танки
22:41
Зеленський пригрозив окупантам: Будемо бити міцніше, ніж до цього
22:27
Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл
22:15
Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом
22:13
У черзі на прощання з Єлизаветою ІІ вже 710 людям знадобилась допомога медиків
21:53
Зеленський: Домовлятися з РФ через страх ядерної зброї – це початок Третьої світової
21:36
У Белграді, попри спротив, пройшов Європрайд - з інцидентами і 30 затриманнями
Усі новини...