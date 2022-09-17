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В Армении раскритиковали Россию и ОДКБ из-за реакции на обстрелы со стороны Азербайджана

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 08:43

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство реакцией России и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последним обострением на границе с Азербайджаном.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am, такое заявление Симонян сделал в эфире общественного вещателя Армении.

"Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы", – сказал он.

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Спикер армянского парламента добавил, что Ереван все еще ожидает ответной реакции от ОДКБ, "хотя может возникнуть вопрос, чего еще можно ждать?"

Симонян напомнил, что между Арменией и Россией есть договор о дружбе и взаимной помощи, и, по его словам, армянская сторона ждет более ощутимых действий, а не заявлений. Он также выразил возмущение провокационными заявлениями в адрес армянских властей в эфире российских телеканалов.

В то же время спикер парламента Армении поздравил визит коллеги из США Нэнси Пелоси, который, по его словам, "будет иметь большое значение именно с точки зрения безопасности".

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Отметим, что не только Симонян выражает подобные оценки. Так, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью "Радио Азатутюн" заявил, что ожидания Еревана о получении военной и военно-политической помощи ОДКБ не оправдались.

"Конечно, такая надежда была, и, естественно, эта надежда полностью испарилась, такой надежды больше нет... Тот факт, что ОДКБ до сих пор не отреагировала, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались", – сказал он.

Напомним, интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибегнул к силе из-за "провокаций", которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение.

Вечером 14 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня с Азербайджаном.

Армянская сторона сообщила о по меньшей мере 135 погибших военных в своих рядах. Азербайджан заявил, что в результате столкновений погибли 77 азербайджанских военнослужащих.

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Темы: АрменияАзербайджан
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