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В уряді Угорщини заявили, що Росія може оголосити перемогу в Україні "в будь-який момент"

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 10:01

Керівник адміністрації уряду Угорщини Гергей Гуйяш у п’ятницю заявив, що Росія не становить загрозу Північноатлантичному Альянсу, якщо той відмовиться від "втручання" у повномасштабну війну в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Hirlap, таке Гуйяш заявив під час презентації книги "Російська великодержавна політика, 1905-2021 роки".

Зокрема глава адміністрації угорського уряду назвав неправильними заяви Польщі та країн Балтії про те, що в разі програшу України у повномасштабній війні з РФ російська загроза перекинеться на них. За його словами, НАТО за жодних умов не повинне дозволяти "втягнути себе провокаціями" у війну, і в такому разі РФ нібито не несе загрози для Альянсу.

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Гуйяш також зазначив, що Росія й Україна перебувають у становищі, з якого важко знайти вихід. Найкращим варіантом розв’язання конфлікту був би мир, але "шанси на мир низькі". Водночас РФ нібито має "таку перевагу", що "може оголосити перемогу практично в будь-який момент".

Представник угорського уряду запевнив, що Будапешт засуджує агресію, але не підтримує введення санкцій проти Росії, бо вони не відповідають його інтересам. При цьому він розкритикував Європу за те, що вона стала залежною від російської сировини, і водночас сказав, що відновлення торговельних зв’язків із РФ – в європейських інтересах.

Автор книги "Російська великодержавна політика" Геза Геце своєю чергою розповів, що етнічні росіяни були присутні в Україні "з моменту її заснування", а Москва весь час здійснювала вплив "м’якою силою" на Україну. А в останні роки росіяни нібито відчули, що їхнє становище в Україні "похитнулось".

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А колишній міністр закордонних справ Угорщини Геза Єсенський заявив, що виправданням для вторгнення РФ в Україну стало ставлення останньої до національних меншин. Тепер же, за його словами, саме від дій Москви залежить завершення війни.

Як випливає з опису книги "Російська великодержавна політика, 1905-2021 роки", вона присвячена "зв’язку між російсько-імперським великодержавним світоглядом і політикою", а також розповідає про причини російсько-української війни та події, які до неї призвели.

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Теми: УгорщинаРосіявійна
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