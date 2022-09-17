В правительстве Венгрии заявили, что Россия может объявить победу в Украине "в любой момент"

Руководитель администрации правительства Венгрии Гергей Гуйяш в пятницу заявил, что Россия не представляет угрозы Североатлантическому Альянсу, если тот откажется от "вмешательства" в полномасштабную войну в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Hirlap, такое Гуйяш заявил во время презентации книги "Русская великодержавная политика, 1905-2021 годы".

В частности, глава администрации венгерского правительства назвал неправильными заявления Польши и стран Балтии о том, что в случае проигрыша Украины в полномасштабной войне с РФ российская угроза перевернется на них. По его словам, НАТО ни при каких условиях не должно позволять "втянуть себя провокациями" в войну, и в таком случае РФ якобы не несет угрозы для Альянса.

Гуйяш также отметил, что Россия и Украина находятся в положении, из которого трудно найти выход. Лучшим вариантом разрешения конфликта был бы мир, но "шансы на мир низкие". В то же время у РФ якобы есть "такое преимущество", что она "может объявить победу практически в любой момент".

Представитель венгерского правительства заверил, что Будапешт осуждает агрессию, но не поддерживает введение санкций против России, потому что они не отвечают его интересам. При этом он подверг критике Европу за то, что она стала зависимой от российского сырья, и в то же время сказал, что возобновление торговых связей с РФ – в европейских интересах.

Автор книги "Русская великодержавная политика" Геза Геце в свою очередь рассказал, что этнические россияне присутствовали в Украине "с момента ее основания", а Москва все время оказывала влияние "мягкой силой" на Украину. А в последние годы россияне якобы почувствовали, что их положение в Украине "пошатнулось".

А бывший министр иностранных дел Венгрии Геза Есенский заявил, что оправданием для вторжения РФ в Украину стало отношение последнего к национальным меньшинствам. Теперь же, по его словам, именно от действий Москвы зависит завершение войны.

ВИДЕО ДНЯ

Как следует из описания книги "Русская великодержавная политика, 1905-2021 годы", она посвящена "связи между российско-имперским великодержавным мировоззрением и политикой", а также рассказывает о причинах российско-украинской войны и событиях, которые к ней привели.

Читайте также: Школьная пропаганда Орбана. Как Венгрия воспитывает поколение, враждебное к Украине.