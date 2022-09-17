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Росіяни вдарили ракетою по селу біля Запоріжжя

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 10:51

Російські окупанти завдали ракетного удару по селу Запорізької області, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя".

Деталі: Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо: 17 вересня близько 2 год ночі російські окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.

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Теми: ЗапоріжжяобстрілвійнаРосія
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