Росіяни вдарили ракетою по селу біля Запоріжжя
Субота, 17 вересня 2022, 10:51
Російські окупанти завдали ракетного удару по селу Запорізької області, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.
Джерело: Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя".
Деталі: Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо: 17 вересня близько 2 год ночі російські окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксували 2 ракетні влучання.
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