Россияне ударили ракетой по селу возле Запорожья
Суббота, 17 сентября 2022, 10:51
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Запорожской области, сообщил глава ОВА Александр Старух.
Источник: Старух в Telegram
Прямая речь Старуха: "Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья".
Детали: В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним: 17 сентября около 2 часов ночи российские оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания.