Россияне ударили ракетой по селу возле Запорожья

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Запорожской области, сообщил глава ОВА Александр Старух.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья".

Детали: В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним: 17 сентября около 2 часов ночи российские оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания.