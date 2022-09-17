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Россияне ударили ракетой по селу возле Запорожья

Роман ПетренкоСуббота, 17 сентября 2022, 10:51

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Запорожской области, сообщил глава ОВА Александр Старух.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья".

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Детали: В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним: 17 сентября около 2 часов ночи российские оккупанты ударили по Индустриальному району Харькова, зафиксировали 2 ракетных попадания.

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Темы: ЗапорожьеобстрелвойнаРосcия
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