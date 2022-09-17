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У НАТО запевнили: підтримка України не зміниться з настанням зими

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 11:34

Голова Військового комітету Північноатлантичного Альянсу адмірал Роб Бауер у суботу запевнив, що НАТО не змінить підтримку України, проти якої веде повномасштабну війну Росія, з настанням зими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бауер сказав на конференції Військового комітету НАТО в суботу.

Надзвичайна сміливість українських збройних сил і українського народу знову й знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною", – запевнив він.

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За словами глави Військового комітету Альянсу, неспровокована війна Росії проти України стала початком нової доби глобальної безпеки і є більшою, ніж сама Україна.

"Нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах. Це, а також терористичні угруповання, які використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні й локальні кризи, а також Китай, який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, – усе це тяжіє над нами", – зазначив Бауер.

Він наголосив, що перед НАТО стоїть "священне завдання захищати мільярд громадян, які живуть на його території, завжди планувати й думати наперед". "І ми готові очікувати неочікуваного", – наголосив адмірал.

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Конференція Військового комітету НАТО розпочалася в Таллінні у п’ятницю. У ній беруть участь командувачі збройних сил союзників, які обговорюють питання стратегічного розвитку Альянсу. Вперше у заході беруть участь представники Фінляндії та Швеції.

Раніше президент Естонії Алар Каріс на відкритті Військового комітету НАТО закликав продовжувати стримування Росії в економічному, політичному та військовому плані, але зазначив, що не варто недооцінювати загрозу, яка від неї виходить.

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