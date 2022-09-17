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В НАТО заверили: поддержка Украины не изменится с наступлением зимы

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 11:34

Глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр в субботу заверил, что НАТО не изменит поддержку Украины, против которой ведет полномасштабную войну Россия, с наступлением зимы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бауэр сказал на конференции Военного комитета НАТО в субботу.

"Чрезвычайная смелость украинских вооруженных сил и украинского народа снова и снова возобладает над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько нужно. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой", – заверил он.

По словам главы Военного комитета Альянса, неспровоцированная война России против Украины стала началом новой эпохи глобальной безопасности и является "большей, чем сама Украина".

"Нападению подвергся весь международный порядок, основанный на правилах. Это, а также террористические группировки, использующие асимметричные средства ведения войны и создающие глобальные и локальные кризисы, а также Китай, массово наращивающий военные усилия и прибегающий к опасной риторике, – все это тяготеет над нами", – отметил Бауэр.

Он подчеркнул, что перед НАТО стоит "священная задача защищать миллиард живущих на его территории граждан всегда планировать и думать заранее". "И мы готовы ожидать неожиданного", – подчеркнул адмирал.

Конференция Военного комитета НАТО началась в Таллинне в пятницу. В нем принимают участие командующие вооруженными силами союзников, обсуждающие вопросы стратегического развития Североатлантического союза. Впервые в мероприятии принимают участие представители Финляндии и Швеции.

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Ранее президент Эстонии Алар Карис на открытии Военного комитета НАТО призвал продолжать сдерживание России в экономическом, политическом и военном плане, но отметил, что не стоит недооценивать исходящую от нее угрозу.

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