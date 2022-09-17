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Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 12:24
Німеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155
ФОТО: WELT

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, про які Київ просив ще два місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt am Sonntag.

За інформацією газети, контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 мільйонів євро. Його ще в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт.

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Як розповіли Welt am Sonntag джерела з українського боку, питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді.

Ще в п’ятницю посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що німецький уряд дав зелене світло продажу RCH-155.

"Це стане суттєвим внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюсь, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом", – сказав дипломат і додав, що сподівається на схвалення подальших аналогічних контрактів.

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Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніш як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.

Як уточнює "Мілітарний", RCH-155 – це колісна самохідна артилерійська установка. Вона має гармату L52 із заявленою дальністю стрільби до 54 кілометрів високоточними снарядами V-LAP зі швидкістю дев’ять пострілів на хвилину.

39-тонна САУ здатна розвивати швидкість до 100 км/год і забезпечувати пробіг на одній заправці до 700 кілометрів.

Теми: Німеччиназброявійна
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