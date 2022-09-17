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Германия одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 12:24
ФОТО: WELT

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, о которых Киев просил еще два месяца назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag.

По информации газеты, контракт на поставку 18 колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Его еще в середине июля обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристине Ламбрехт.

Как рассказали Welt am Sonntag источники с украинской стороны, вопрос продажи RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но в последнюю неделю не давал никакого ответа.

Еще в пятницу посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что немецкое правительство дало зеленый свет продажи RCH-155.

"Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", – сказал дипломат и добавил, что надеется на одобрение дальнейших аналогичных контрактов.

Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.

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Как уточняет "Милитарный", RCH-155 – это колесная самоходная артиллерийская установка. Она имеет пушку L52 с заявленной дальностью стрельбы до 54 километров высокоточными снарядами V-LAP со скоростью девять выстрелов в минуту.

39-тонная САУ способна развивать скорость до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км.

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Темы: Германияоружиевойна
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