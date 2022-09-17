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ЦНС опублікував списки тих, хто готує "референдум" на Херсонщині

Субота, 17 вересня 2022, 13:40
ЦНС опублікував списки тих, хто готує референдум на Херсонщині
Російські загарбники на Херсонщині. Фото з Facebook ЦНС

Центр національного спротиву оприлюднив списки поплічників окупантів, які готують псевдореферендум у Херсонській області, і порадив їм добровільно здатися. 

Джерело: ЦНС

Дослівно ЦНС: "Центр національного спротиву отримав у розпорядження списки так званих членів виборчих комісій №301-307 для проведення незаконного референдуму на території Херсонської області".

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Деталі: У Спротиві нагадали, що окупанти перенесли свій псевдореферендум через спротив місцевого населення на ТОТ та контрнаступ ЗСУ. 

ЦНС опублікував список з кількох десятків поплічників російських загарбників. 

 
 
З повним списком поплічників окупантів можна ознайомитися на сайті ЦНС

"Публікуємо список частини прислужників терористів, які беруть участь в організації фейкового волевиявлення. Відтак хочемо звернутися до тих, хто знайде своє прізвище тут: "референдуму" не буде, а шанс здатися завжди є. Пишіть сюди", – підсумували у Спротиві.

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