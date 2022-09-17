Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦНС опубликовал списки тех, кто готовит "референдум" в Херсонской области

Суббота, 17 сентября 2022, 13:40
Российские захватчики в Херсонской области. Фото с Facebook ЦНС

Центр национального сопротивления обнародовал списки пособников оккупантов, которые готовят псевдореферендум в Херсонской области, и посоветовал им добровольно сдаться.

Источник: ЦНС

Дословно ЦНС: "Центр национального сопротивления получил в распоряжение списки так называемых членов избирательных комиссий №301-307 для проведения незаконного референдума на территории Херсонской области".

Детали: В Сопротивлении напомнили, что оккупанты перенесли свой псевдореферендум из-за сопротивления местного населения на ВОТ и контрнаступления ВСУ.

ЦНС опубликовал список из нескольких десятков пособников российских захватчиков. 

 
 
С полным списком пособников оккупантов можно ознакомиться на сайте ЦНС

"Публикуем список части прислужников террористов, участвующих в организации фейкового волеизъявления. Следовательно, хотим обратиться к тем, кто найдет свою фамилию здесь: "референдума" не будет, а шанс сдаться всегда есть. Пишите сюда", – подытожили в Сопротивлении.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Последние новости
04:17
Австралия не будет запрещать въезд российским туристам
03:30
WSJ: Закупленные Россией иранские дроны-камикадзе несут новые угрозы для украинских войск
02:33
ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом
01:41
Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению
00:45
Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны
23:59
Сумщина: россияне обстреливали три общины
23:31
В Изюме эксгумировали 59 тел, большинство имеет следы насильственной смерти – ОВА
23:14
В Мюнхене после двух лет "ковидного" перерыва открылся Октоберфест
22:50
"Слова не остановят геноцид": глава МИД Литвы призвал дать Украине танки
22:41
Зеленский пригрозил оккупантам: Будем бить крепче, чем до этого
Все новости...