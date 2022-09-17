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ЦНС опубликовал списки тех, кто готовит "референдум" в Херсонской области

Суббота, 17 сентября 2022, 13:40
ЦНС опубликовал списки тех, кто готовит референдум в Херсонской области
Российские захватчики в Херсонской области. Фото с Facebook ЦНС

Центр национального сопротивления обнародовал списки пособников оккупантов, которые готовят псевдореферендум в Херсонской области, и посоветовал им добровольно сдаться.

Источник: ЦНС

Дословно ЦНС: "Центр национального сопротивления получил в распоряжение списки так называемых членов избирательных комиссий №301-307 для проведения незаконного референдума на территории Херсонской области".

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Детали: В Сопротивлении напомнили, что оккупанты перенесли свой псевдореферендум из-за сопротивления местного населения на ВОТ и контрнаступления ВСУ.

ЦНС опубликовал список из нескольких десятков пособников российских захватчиков. 

 
 
С полным списком пособников оккупантов можно ознакомиться на сайте ЦНС

"Публикуем список части прислужников террористов, участвующих в организации фейкового волеизъявления. Следовательно, хотим обратиться к тем, кто найдет свою фамилию здесь: "референдума" не будет, а шанс сдаться всегда есть. Пишите сюда", – подытожили в Сопротивлении.

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