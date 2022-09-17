ЦНС опубликовал списки тех, кто готовит "референдум" в Херсонской области
Центр национального сопротивления обнародовал списки пособников оккупантов, которые готовят псевдореферендум в Херсонской области, и посоветовал им добровольно сдаться.
Источник: ЦНС
Дословно ЦНС: "Центр национального сопротивления получил в распоряжение списки так называемых членов избирательных комиссий №301-307 для проведения незаконного референдума на территории Херсонской области".
Детали: В Сопротивлении напомнили, что оккупанты перенесли свой псевдореферендум из-за сопротивления местного населения на ВОТ и контрнаступления ВСУ.
ЦНС опубликовал список из нескольких десятков пособников российских захватчиков.
"Публикуем список части прислужников террористов, участвующих в организации фейкового волеизъявления. Следовательно, хотим обратиться к тем, кто найдет свою фамилию здесь: "референдума" не будет, а шанс сдаться всегда есть. Пишите сюда", – подытожили в Сопротивлении.