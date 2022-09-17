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Окупанти вдарили ракетами по Чугуєву, загинула дитина

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 14:49
Окупанти вдарили ракетами по Чугуєву, загинула дитина
фото ова

Окупанти в обід 17 вересня завдали ракетних ударів по Чугуєву, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичної установи.

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За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції".

Оновлено: Пізніше Синєгубов повідомив, що дівчинка від отриманих травм померла в лікарні.

Нагадаємо: Також 17 вересня  російські окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС на Донеччині.

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Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
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