Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву, погиб ребенок

Оккупанты в обед 17 сентября нанесли ракетные удары по Чугуеву, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции".

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что девочка от полученных травм скончалась в больнице.

Напомним: Также 17 сентября российские оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС в Донецкой области.