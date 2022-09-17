Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву, погиб ребенок
Суббота, 17 сентября 2022, 14:49
Оккупанты в обед 17 сентября нанесли ракетные удары по Чугуеву, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
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По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции".
Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что девочка от полученных травм скончалась в больнице.
Напомним: Также 17 сентября российские оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС в Донецкой области.
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