Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: 5 поранених, серед них дитина
Субота, 17 вересня 2022, 16:11
Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 5 осіб, серед яких одна дитина.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook
Реклама:
Дослівно: "5 поранених — наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки.
Серед поранених — одна дитина".
Деталі: Кириленко додав, що Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту.
ВІДЕО ДНЯ
Він закликав усіх цивільних евакуюватися з Донецької області, особливо сім'ї з дітьми, літніх людей та осіб з інвалідністю.