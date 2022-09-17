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Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: 5 поранених, серед них дитина

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 16:11
місце обстрілу в Костянтинівці, скріншот відео

Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 5 осіб, серед яких одна дитина.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

Дослівно: "5 поранених — наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки.

Серед поранених — одна дитина".

Деталі: Кириленко додав, що Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту.

Він закликав усіх цивільних евакуюватися з Донецької області, особливо сім'ї з дітьми, літніх людей та осіб з інвалідністю.

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Теми: Донецька областьвійнадіти
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