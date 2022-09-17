Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: 5 раненых, среди них ребенок

В результате обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 5 человек, среди которых один ребенок.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

Дословно: "5 раненых – следствие сегодняшних обстрелов Константиновки.

Среди раненых один ребенок".

Детали: Кириленко добавил, что Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу.

Он призвал всех гражданских эвакуироваться из Донецкой области, особенно семьи с детьми, пожилых людей и людей с инвалидностью.