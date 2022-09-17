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Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: 5 раненых, среди них ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 16:11
Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: 5 раненых, среди них ребенок
место обстрела в Константиновке, видео скриншот

В результате обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 5 человек, среди которых один ребенок.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

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Дословно: "5 раненых – следствие сегодняшних обстрелов Константиновки.

Среди раненых один ребенок".

Детали: Кириленко добавил, что Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу.

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Он призвал всех гражданских эвакуироваться из Донецкой области, особенно семьи с детьми, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Темы: Донецкая областьвойнадети
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