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У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 16:44
У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській оборонці
Роб Бауер. Фото Getty Images

Санкції, запроваджені Заходом проти Росії у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості – вона відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку в інтерв’ю Reuters висловив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"Їй (Росію) усе більше й більше заважають санкції, оскільки деякі з компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню", – сказав він.

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Посадовець НАТО зазначив, що і Україна, і Росія у війні відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій. "Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є багато боєприпасів", – додав він.

За оцінками Альянсу, які навів Бауер, Росія задіяла в Україні близько 85% своїх військовослужбовців. Це ускладнює для неї можливість збільшити власну військову присутність в Україні інакше, як шляхом мобілізації.

"Ми спостерігаємо прибуття незначної кількості нових військових (Росії). У чому ми впевнені – то це в тому, що рівень підготовки цих військових не дуже високий", – зазначив глава Військового комітету Альянсу.

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Як повідомлялося, в російській зброї, вилученій в Україні, було виявлено понад 450 компонентів виробництва компаній зі США, Європи та Азії, придбаної протягом останніх років перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022-го.

На думку голови дипломаті ЄС Жозепа Борреля, санкції Європейського Союзу серйозно підривають потенціал Москви щодо підтримки своєї зброї та військової техніки у війні з Україною.

Теми: НАТОРосіясанкції
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