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В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 16:44
В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской оборонке
Роб Бауэр. Фото Getty Images

Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности – она испытывает трудности с производством сложного вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​оценку в интервью Reuters высказал руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Ей (России) все больше и больше мешают санкции, поскольку некоторые из компонентов, которые им нужны для систем вооружений, происходят из западной промышленности. Сейчас мы видим первые серьезные признаки этого в контексте их способности производить, например, замену крылатым ракетам и более совершенному вооружению", – сказал он.

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Чиновник НАТО отметил, что и Украина, и Россия в войне испытывают нехватку вооружения и боеприпасов из-за интенсивности огневых действий. "Насколько нам известно, у россиян все еще есть значительная промышленная база, и они способны производить много боеприпасов. И у них все еще много боеприпасов", – добавил он.

По оценкам Североатлантического союза, которые привел Бауэр, Россия задействовала в Украине около 85% своих военнослужащих. Это усложняет для нее возможность увеличить собственное военное присутствие в Украине иначе как путем мобилизации.

"Мы наблюдаем прибытие незначительного количества новых военных (России). В чем мы уверены – это в том, что уровень подготовки этих военных не очень высок", – отметил глава Военного комитета Альянса.

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Как сообщалось, в российском оружии, изъятом в Украине, было обнаружено более 450 компонентов производства компаний из США, Европы и Азии, приобретенного в последние годы перед вторжением России в Украину в феврале 2022-го.

По мнению главы дипломати ЕС Жозепа Борреля, санкции Европейского Союза серьезно подрывают потенциал Москвы по поддержке своего оружия и военной техники в войне с Украиной.

Темы: НАТОРосcиясанкции
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