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Шольц знову пояснив позицію щодо танків для України: не хоче, щоб ФРН "діяла наодинці"

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 17:10
Шольц, фото Getty Images

Федеральний канцлер Олаф Шольц продовжує захищати свою позицію з приводу того, що Німеччина не погоджується надати Україні танки. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Deutshlandfunk.

Канцлер підтвердив, що у питанні з танками Німеччина "не хоче діяти наодинці" і прийматиме такі рішення у координації з союзниками. Він також зазначив, що Німеччина вже зробила великий внесок у допомогу Україні зброєю і це відобразилося у тому числі на останніх успіхах українських військових. 

Однопартієць Шольца, співголова соціал-демократів Ларс Клінґбайль недавно заявив, що коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Глава комітету із закордонних справ Бундестагу, експерт із зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Міхаель Рот вважає, що Німеччина може передати Україні танки в координації із союзниками в ЄС і НАТО.

За надання Україні танків виступає коаліційний партнер Шольца - глава МЗС Анналена Бербок від "Зелених", як і опозиційні ХДС-ХСС, що готуються внести у Бундестаг резолюцію з таким закликом.

Позицію "за" зайняла також президентка Єврокомісії, раніше соратниця Меркель Урсула фон дер Ляєн. 

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Теми: ШольцНімеччина
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