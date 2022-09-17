Шольц снова объяснил позицию по танкам для Украины: не хочет "действовать в одиночку"

Федеральный канцлер Олаф Шольц продолжает защищать свою позицию по поводу того, что Германия не готова предоставить Украине танки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Deutshlandfunk.

Канцлер подтвердил, что по вопросу с танками Германия "не хочет действовать в одиночку" и будет принимать такие решения в координации с союзниками. Он также отметил, что Германия уже внесла большой вклад в помощь Украине оружием и это отразилось, в том числе, на последних успехах украинских военных.

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Однопартиец Шольца, сопредседатель социал-демократов Ларс Клингбайль недавно заявил, что коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Глава комитета по иностранным делам Бундестага, эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Михаэль Рот считает, что Германия может передать Украине танки в координации с союзниками в ЕС и НАТО.

За предоставление Украине танков выступает коалиционный партнер Шольца - глава МИД Анналена Бербок от "Зеленых", как и оппозиционные ХДС-ХСС, которые готовятся внести в Бундестаг резолюцию с таким призывом.

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Позицию "за" заняла также президент Еврокомиссии, ранее соратница Меркель Урсула фон дер Ляен.