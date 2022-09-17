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Шольц снова объяснил позицию по танкам для Украины: не хочет "действовать в одиночку"

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 17:10
Шольц снова объяснил позицию по танкам для Украины: не хочет действовать в одиночку
Шольц, фото Getty Images

Федеральный канцлер Олаф Шольц продолжает защищать свою позицию по поводу того, что Германия не готова предоставить Украине танки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Deutshlandfunk.

Канцлер подтвердил, что по вопросу с танками Германия "не хочет действовать в одиночку" и будет принимать такие решения в координации с союзниками. Он также отметил, что Германия уже внесла большой вклад в помощь Украине оружием и это отразилось, в том числе, на последних успехах украинских военных.

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Однопартиец Шольца, сопредседатель социал-демократов Ларс Клингбайль недавно заявил, что коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

Глава комитета по иностранным делам Бундестага, эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Михаэль Рот считает, что Германия может передать Украине танки в координации с союзниками в ЕС и НАТО.

За предоставление Украине танков выступает коалиционный партнер Шольца - глава МИД Анналена Бербок от "Зеленых", как и оппозиционные ХДС-ХСС, которые готовятся внести в Бундестаг резолюцию с таким призывом.

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Позицию "за" заняла также президент Еврокомиссии, ранее соратница Меркель Урсула фон дер Ляен.

Темы: ШольцГермания
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