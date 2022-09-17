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Єдиний екстрений номер 112 запрацює до кінця року в пілотному форматі – МВС

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 17:25
Ігор Бондаренко, фото МВС

Система екстреної допомоги за єдиним номером 112 має запрацювати до кінця року в пілотному форматі у Києві та Київській області.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в інтерв’ю Укрінформу

Пряма мова: "Плануємо до кінця року реалізувати систему 112 у пілотному форматі — у Києві та Київській області. Очікуємо, що вже будуть функціонувати змінені моделі маршрутизації – централізовано.

Кінцева мета – забезпечити надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" через безперебійний канал зв’язку на всі екстрені служби на всій території України".

Деталі: Заступник міністра повідомив, що 7 вересня Верховна Рада прийняла у цілому закон під номером 7581 щодо впровадження в Україні Системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (системи 112).

Запровадження системи 112 стало зобов’язанням України після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Окрім того, на впровадження цієї системи і на її запуск дає кошти Європейський інвестиційний банк.

"На сьогодні нам вдалося завершити юридичний стрім, і на законодавчому рівні внормувати запровадження служби 112. Триває активна фаза технічного стріму, пов’язаного із безпосереднім впровадженням в практичну площину складових цієї моделі комунікації, і наразі розпочато організаційний стрім, а саме – процес формування структури і пошук кадрів та їх навчання для роботи операторського центру", – повідомив Бондаренко.

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Що передувало: Раніше заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий розповідав, що після впровадження системи, до прикладу, у разі ДТП не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103, а достатньо буде набрати єдиний номер 112.

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Теми: МВС
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