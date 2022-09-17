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Единый экстренный номер 112 заработает до конца года в пилотном формате – МВД

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 17:25
Единый экстренный номер 112 заработает до конца года в пилотном формате – МВД
Игорь Бондаренко, фото МВД

Система экстренной помощи по единому номеру 112 должна заработать до конца года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

Источник: заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью Укринформу

Прямая речь: "Планируем до конца года реализовать систему 112 в пилотном формате – в Киеве и Киевской области. Ожидаем, что уже будут функционировать измененные модели маршрутизации – централизованно.

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Конечная цель – обеспечить предоставление экстренной помощи населению по принципу "единого окна" через бесперебойный канал связи на все экстренные службы на всей территории Украины".

Детали: Замминистра сообщил, что 7 сентября Верховная Рада приняла в целом закон 7581 о внедрении в Украине Системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 (системы 112).

Введение системы 112 стало обязательством Украины после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, на внедрение этой системы и на ее запуск дает средства Европейский инвестиционный банк.

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"На сегодня нам удалось завершить юридический стрим, и на законодательном уровне нормировать введение службы 112. Продолжается активная фаза технического стрима, связанного с непосредственным внедрением в практическую плоскость составляющих этой модели коммуникации, и сейчас начат организационный стрим, а именно – процесс формирования структуры и поиск кадров и их обучение для работы операторского центра", – сообщил Бондаренко.

Что предшествовало: Ранее заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый рассказывал, что после внедрения системы, к примеру, в случае ДТП не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким, как 101, 102 или 103, а достаточно будет набрать единый номер 112.

Темы: МВД
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