Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Единый экстренный номер 112 заработает до конца года в пилотном формате – МВД

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 17:25
Игорь Бондаренко, фото МВД

Система экстренной помощи по единому номеру 112 должна заработать до конца года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

Источник: заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью Укринформу

Прямая речь: "Планируем до конца года реализовать систему 112 в пилотном формате – в Киеве и Киевской области. Ожидаем, что уже будут функционировать измененные модели маршрутизации – централизованно.

Конечная цель – обеспечить предоставление экстренной помощи населению по принципу "единого окна" через бесперебойный канал связи на все экстренные службы на всей территории Украины".

Детали: Замминистра сообщил, что 7 сентября Верховная Рада приняла в целом закон 7581 о внедрении в Украине Системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 (системы 112).

Введение системы 112 стало обязательством Украины после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, на внедрение этой системы и на ее запуск дает средства Европейский инвестиционный банк.

"На сегодня нам удалось завершить юридический стрим, и на законодательном уровне нормировать введение службы 112. Продолжается активная фаза технического стрима, связанного с непосредственным внедрением в практическую плоскость составляющих этой модели коммуникации, и сейчас начат организационный стрим, а именно – процесс формирования структуры и поиск кадров и их обучение для работы операторского центра", – сообщил Бондаренко.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый рассказывал, что после внедрения системы, к примеру, в случае ДТП не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким, как 101, 102 или 103, а достаточно будет набрать единый номер 112.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МВД
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей

Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

МВД
Реестр оружия в Украине может заработать в октябре – МВД
В МВД назвали статистику убитых и раненых гражданских за время войны
В школах разных регионов начнут работу первые 17 специалистов по безопасности
Последние новости
08:29
Россияне ночью обстреляли Николаев
07:33
Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по Никополю, есть пострадавшие
07:01
Сводка Генштаба: Российские подразделения потеряли половину военных во время отступления с Харьковщины
06:00
ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей
04:55
Япония хочет эвакуировать 2 миллиона человек из-за мощного тайфуна
04:17
Австралия не будет запрещать въезд российским туристам
03:30
WSJ: Закупленные Россией иранские дроны-камикадзе несут новые угрозы для украинских войск
02:33
ОК "Юг": ВСУ отправили на дно российскую баржу с техникой и персоналом
01:41
Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению
00:45
Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны
Все новости...