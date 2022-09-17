Мельник різко відповів на заяву про "канібалізацію" Бундесверу через допомогу Україні

Посол України у Німеччині Андрій Мельник, який через місяць залишить цю посаду, різко розкритикував заяву спілки військових Бундесверу щодо допомоги Україні, зокрема за використаний у ній термін "канібалізація".

"Ви описуєте військову допомогу Україні, що зазнала нападу, як "канібалізацію" збройних сил Німеччини? Що це за жахливі терміни? Вам варто отямитися й вийти з цього затьмарення", - прокоментував він.

Hallo Bundeswehrverband, militärische Hilfe für die angegriffene Ukraine als “Kannibalisierung der 🇩🇪Truppe” zu bezeichnen? Was für abscheuliche Begriffe sind das?

Sie sollten aus diesem Delirium erwachen. Mannomannhttps://t.co/kSB2RMUBHZ pic.twitter.com/A8GXrxP0sv Реклама: September 17, 2022

Як повідомлялося, очільник Спілки військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер заявив, що Німеччина має припинити передавати Україні свою техніку із запасів армії, тому що "багато хто в Бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для готовності ФРН як країни-члена НАТО.

Наприкінці серпня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу стануть неможливими.

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Нагадаємо, також 17 вересня стало відомо, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, проте надійде ця зброя лише у 2025 році.