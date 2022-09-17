Мельник резко ответил на заявление о "каннибализации" Бундесвера из-за помощи Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который через месяц покинет эту должность, резко раскритиковал заявление союза военных Бундесвера о помощи Украине, в частности за использованный в нем термин "каннибализация".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Hallo Bundeswehrverband, militärische Hilfe für die angegriffene Ukraine als “Kannibalisierung der 🇩🇪Truppe” zu bezeichnen? Was für abscheuliche Begriffe sind das?

Sie sollten aus diesem Delirium erwachen. Mannomannhttps://t.co/kSB2RMUBHZ pic.twitter.com/A8GXrxP0sv Реклама: September 17, 2022

"Вы описываете военную помощь Украине, подвергшейся нападению, как "каннибализацию" вооруженных сил Германии? Что это за ужасные термины? Вам стоит опомниться от этого бреда", - отреагировал посол.

Как сообщалось, глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германия должна прекратить передавать Украине свою технику из запасов армии, потому что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности для готовности ФРГ как страны-члена НАТО.

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В конце августа министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что вскоре поставки оружия в Украину со складов Бундесвера станут невозможными из-за того, що остальное необходимо для готовности самой немецкой армии.

Напомним, также 17 сентября стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, однако поступит это оружие только в 2025 году.