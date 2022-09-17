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Мельник резко ответил на заявление о "каннибализации" Бундесвера из-за помощи Украине

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 17:58
Мельник резко ответил на заявление о каннибализации Бундесвера из-за помощи Украине
Андрей Мельник, фото Радио Свобода

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который через месяц покинет эту должность, резко раскритиковал заявление союза военных Бундесвера о помощи Украине, в частности за использованный в нем термин "каннибализация".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Вы описываете военную помощь Украине, подвергшейся нападению, как "каннибализацию" вооруженных сил Германии? Что это за ужасные термины? Вам стоит опомниться от этого бреда", - отреагировал посол.

Как сообщалось, глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер заявил, что Германия должна прекратить передавать Украине свою технику из запасов армии, потому что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности для готовности ФРГ как страны-члена НАТО.

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В конце августа министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что вскоре поставки оружия в Украину со складов Бундесвера станут невозможными из-за того, що остальное необходимо для готовности самой немецкой армии.

Напомним, также 17 сентября стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, однако поступит это оружие только в 2025 году. 

Темы: Германия
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