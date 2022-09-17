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У суботу росіяни пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 18:15
У суботу росіяни пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

17 вересня через обстріли росіян постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України, водночас українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: За поточну добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

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Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме: 

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;
  • на Харківському напрямку, зокрема і з території РФ, - в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;
  • на Краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.
  • на Авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.
  • На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них - Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.

Теми: Генштабвійна
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