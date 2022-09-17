Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У суботу росіяни пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 18:15
фото Генштабу ЗСУ

17 вересня через обстріли росіян постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України, водночас українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: За поточну добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме: 

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;
  • на Харківському напрямку, зокрема і з території РФ, - в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;
  • на Краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.
  • на Авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.
  • На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них - Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Генштабвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Росіяни продовжують безглузді операції на Донеччині замість захищати вразливі рубежі

Моді — Путіну: Зараз не епоха війни

Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл

Президент: Може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом

Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

ЗАЕС знову підключили до енергомережі України – МАГАТЕ

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Генштаб
Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині, затопили 9 вагонів – Генштаб
ЗСУ збили літак та три крилаті ракети окупантів за добу
ЗСУ вдарили по 4 районах зосередження окупантів і опорному пункту – зведення Генштабу
Останні новини
09:35
фото, відеоРосіяни вдарили ракетою по центру Краматорська
09:22
Орбан заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і свою владу до 2060 року - ЗМІ
09:04
Українська авіація вдарила по 16 скупченнях росіян і техніки на Луганщині – ОВА
08:46
Румунський ексміністр публічно виступив за поділ України
08:29
фотоРосіяни вночі обстріляли Миколаїв
07:33
Дніпропетровщина: Росіяни випустили 30 снарядів по Нікополю, є постраждалі
07:01
Зведення Генштабу: Російські підрозділи втратили половину військових під час відступу з Харківщини
06:00
ISW: Росіяни продовжують безглузді операції на Донеччині замість захищати вразливі рубежі
04:55
Японія хоче евакуювати 2 мільйони людей через потужний тайфун
04:17
Австралія не заборонятиме в'їзд російським туристам
Усі новини...