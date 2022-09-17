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В субботу россияне повредили инфраструктуру более 30 населенных пунктов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 18:15
В субботу россияне повредили инфраструктуру более 30 населенных пунктов – сводка Генштаба
фото Генштаба ВСУ

17 сентября из-за обстрелов россиян пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов Украины, в то же время украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: За текущие сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;
  • на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, - в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;
  • на Краматорском направлении – Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Веселое и Григорьевка;
  • на Бахмутском направлении – Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.
  • на Авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.
  • На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Огневому влиянию подверглись более 50 населенных пунктов, среди них - Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Зализнычне, Чаривне, Степная Долина, Таврийское, Терновые Поды и Белая Криница.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери неприятеля уточняются.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

Темы: Генштабвойна
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