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Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині, затопили 9 вагонів – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 18:30
Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині, затопили 9 вагонів – Генштаб
Ілюстративне фото з Telegram Валерія Залужного

Росіяни готують собі шляхи відступу на Херсонщині, зокрема в районі Каховської ГЕС затопили 9 вагонів для побудови переправи.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу.

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Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня. Удар було завдано по будівлі ТОВ "Алкосервіс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника.

"Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними Генштабу, на Херсонщині окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує "націоналізувати", тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

Теми: Херсонська областьГенштабокупаціядеокупація
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