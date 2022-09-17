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Оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине, затопили 9 вагонов – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 18:30
Оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине, затопили 9 вагонов – Генштаб
Иллюстративное фото из Telegram Валерия Залужного

Россияне готовят себе пути отступления на Херсонщине, в частности в районе Каховской ГЭС затопили 9 вагонов для построения переправы.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В связи с успешными действиями Сил обороны по выводу из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления.

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Так, в районе Каховской ГЭС, для построения в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов".

Детали: Генштаб также сообщает, что подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне 10 сентября. Удар был нанесен по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника.

"Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Генштаба, на Херсонщине оккупационная власть продолжает заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводит еженедельные проверки и угрожает "национализировать", то есть отобрать, бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

Темы: Херсонская областьГенштабоккупациядеоккупация
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