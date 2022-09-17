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На Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон навіть у разі деокупації – Гайдай

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 19:44
Сергій Гайдай, фото з Telegram

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджає, що в області не вдасться провести опалювальний сезон.

Джерело: Гайдай у Telegram

Дослівно: "Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів. Російські війська знищили там практично всю інфраструктуру".

Деталі: За словами голови ОВА, у разі швидкої деокупації області влада проситиме людей не повертатися надовго у свої населені пункти, оскільки навіть при відновленні теплових котлів, відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо.

Гайдай нагадав, що евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через РФ і країни Балтії.

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Теми: Луганська областьопаленнядеокупація
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