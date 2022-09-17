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В Луганской области не удастся провести отопительный сезон даже в случае деоккупации – Гайдай

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 19:44
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждает, что в области не удастся провести отопительный сезон.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "Отопительный сезон этой зимой на Луганщине не удастся провести, особенно в тех городах, где более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру".

Детали: По словам главы ОВА, в случае быстрой деоккупации области власти будут просить людей не возвращаться надолго в свои населенные пункты, поскольку даже при восстановлении тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.

Гайдай напомнил, что эвакуироваться из Луганской области можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии.

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Темы: Луганская областьотоплениедеоккупация
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