Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 20:28
В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи – ЗМІ
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Чотири потужні вибухи пролунали в окупованому Херсоні увечері 17 вересня.

Джерело: херсонське видання "Мост"

Деталі: Як пише видання, в місцевих пабліках херсонці повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили свою базу.

Реклама:

Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових.

Також відомо, що нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки, а також – підрозділ "кадировців", зазначає "Мост".

Теми: Херсонвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
Усі новини...
Реклама: