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В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 20:28
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Чотири потужні вибухи пролунали в окупованому Херсоні увечері 17 вересня.

Джерело: херсонське видання "Мост"

Деталі: Як пише видання, в місцевих пабліках херсонці повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили свою базу.

Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових.

Також відомо, що нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки, а також – підрозділ "кадировців", зазначає "Мост".

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Теми: Херсонвибух
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