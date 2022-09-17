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В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 20:28
В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы – СМИ
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Четыре мощных взрыва прогремели в оккупированном Херсоне вечером 17 сентября.

Источник: херсонское издание "Мост"

Детали: Как пишет издание, в местных пабликах херсонцы сообщают, что видят черный дым с территории завода имени Петровского, где оккупанты разместили свою базу.

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Известно, что там расположен личный состав и техника российских военных.

Также известно, что недавно на территорию завода заехала новая партия техники, а также подразделение "кадыровцев", отмечает "Мост".

Темы: Херсонвзрыв
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