В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы – СМИ
Суббота, 17 сентября 2022, 20:28
Четыре мощных взрыва прогремели в оккупированном Херсоне вечером 17 сентября.
Источник: херсонское издание "Мост"
Детали: Как пишет издание, в местных пабликах херсонцы сообщают, что видят черный дым с территории завода имени Петровского, где оккупанты разместили свою базу.
Известно, что там расположен личный состав и техника российских военных.
Также известно, что недавно на территорию завода заехала новая партия техники, а также подразделение "кадыровцев", отмечает "Мост".
ВИДЕО ДНЯ