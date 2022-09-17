У Белграді, попри спротив, пройшов Європрайд - з інцидентами і 30 затриманнями

У Белграді завершився Європрайд, поліція за увесь час затримала три десятки провокаторів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РТС.

В МВС не дозволили учасникам йти по бульвару Краля Александра і спрямували їх іншим маршрутом від Конституційного суду до Ташмайданського парку, де подія мала завершитися концертом.

Разом з ЛГБТ+ активістами з усієї Європи до заходу доєдналися дипломати - посли ЄС, США, Франції, Португалії.

Протягом заходу було кілька інцидентів, за увесь час поліція затримала 31 людину. Один із затриманих мав з собою сокиру й ніж, йому інкримінують перешкоджання поліції у виконанні службових обов’язків.

В одному місці група молодих людей у масках і капюшонах напала на поліцію з палицями, різними предметами й піротехнікою. З площі Слави поліція розігнала групу противників Європрайду, також молоді в масках, які вигукували там образи на адресу учасників та журналістів, деякі підходили до операторів з погрозами.

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В іншому місці на маршрут демонстрації зуміли пробратися декілька людей з хрестами й іконами - вони стали на веселковий прапор і прочитали молитву, перш ніж поліція відвела їх за кордон.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Белграді тисячі релігійних і правих демонстрантів закликали владу заборонити Європрайд. Офіційний Белград намагався не допустити проведення заходу, але врешті погодився на нього.

Європрайд щороку відбувається в іншому європейському місті, у 2022 року організатори обрали Белград.