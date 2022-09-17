Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Белграді, попри спротив, пройшов Європрайд - з інцидентами і 30 затриманнями

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 21:36

У Белграді завершився Європрайд, поліція за увесь час затримала три десятки провокаторів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РТС.

В МВС не дозволили учасникам йти по бульвару Краля Александра і спрямували їх іншим маршрутом від Конституційного суду до Ташмайданського парку, де подія мала завершитися концертом.

Разом з ЛГБТ+ активістами з усієї Європи до заходу доєдналися дипломати - посли ЄС, США, Франції, Португалії. 

Протягом заходу було кілька інцидентів, за увесь час поліція затримала 31 людину. Один із затриманих мав з собою сокиру й ніж, йому інкримінують перешкоджання поліції у виконанні службових обов’язків. 

В одному місці група молодих людей у масках і капюшонах напала на поліцію з палицями, різними предметами й піротехнікою. З площі Слави поліція розігнала групу противників Європрайду, також молоді в масках, які вигукували там образи на адресу учасників та журналістів, деякі підходили до операторів з погрозами. 

ВІДЕО ДНЯ

В іншому місці на маршрут демонстрації зуміли пробратися декілька людей з хрестами й іконами - вони стали на веселковий прапор і прочитали молитву, перш ніж поліція відвела їх за кордон. 

Нагадаємо, раніше цього тижня у Белграді тисячі релігійних і правих демонстрантів закликали владу заборонити Європрайд. Офіційний Белград намагався не допустити проведення заходу, але врешті погодився на нього.

Європрайд щороку відбувається в іншому європейському місті, у 2022 року організатори обрали Белград. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СербіяЛГБТ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики

фото, відеоРосіяни вдарили ракетою по центру Краматорська

Орбан заявив про розпад ЄС, втрату Україною територій і свою владу до 2060 року - ЗМІ

ISW: Росіяни продовжують безглузді операції на Донеччині замість захищати вразливі рубежі

Моді — Путіну: Зараз не епоха війни

Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Сербія
У Сербії з іконами і прапорами РФ виступали проти проведення Європрайду
У Сербії засудили найманця, який воював на боці РФ в Україні
Росія покликала на Радбез ООН сербку, яка їздила у "ЛНР" і захоплювалася нацистом Мільчаковим
Останні новини
11:47
Китай нарощує експорт бензину на фоні падіння внутрішнього попиту
11:33
Росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів – загинули 4 медики
11:32
Повітряні сили збили 5 безпілотників і "Алігатор" окупантів
11:24
Amazon та ще чотири компанії розроблятимуть прототип цифрового євро
11:23
Українська кіноакадемія прокоментувала звинувачення в корупції на конкурсі з Netflix
11:13
Глава МЗС Молдови вимагає покарання винних за звірства в Ізюмі
10:51
Росіяни обстріляли ракетами Донеччину, тривають бої на Херсонщині – звіти ОВА
10:43
Заяви румунського ексміністра про поділ України неприйнятні - посольство
10:30
аудіо"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову": наречена окупанта замовляє "трофеї" з війни
10:14
Росіяни обстріляли з танка цивільне авто: загинули дві жінки
Усі новини...