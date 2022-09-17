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У Белграді, попри спротив, пройшов Європрайд - з інцидентами і 30 затриманнями

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 21:36
У Белграді, попри спротив, пройшов Європрайд - з інцидентами і 30 затриманнями

У Белграді завершився Європрайд, поліція за увесь час затримала три десятки провокаторів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РТС.

В МВС не дозволили учасникам йти по бульвару Краля Александра і спрямували їх іншим маршрутом від Конституційного суду до Ташмайданського парку, де подія мала завершитися концертом.

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Разом з ЛГБТ+ активістами з усієї Європи до заходу доєдналися дипломати - посли ЄС, США, Франції, Португалії. 

Протягом заходу було кілька інцидентів, за увесь час поліція затримала 31 людину. Один із затриманих мав з собою сокиру й ніж, йому інкримінують перешкоджання поліції у виконанні службових обов’язків. 

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В одному місці група молодих людей у масках і капюшонах напала на поліцію з палицями, різними предметами й піротехнікою. З площі Слави поліція розігнала групу противників Європрайду, також молоді в масках, які вигукували там образи на адресу учасників та журналістів, деякі підходили до операторів з погрозами. 

В іншому місці на маршрут демонстрації зуміли пробратися декілька людей з хрестами й іконами - вони стали на веселковий прапор і прочитали молитву, перш ніж поліція відвела їх за кордон. 

Нагадаємо, раніше цього тижня у Белграді тисячі релігійних і правих демонстрантів закликали владу заборонити Європрайд. Офіційний Белград намагався не допустити проведення заходу, але врешті погодився на нього.

Європрайд щороку відбувається в іншому європейському місті, у 2022 року організатори обрали Белград. 

Теми: СербіяЛГБТ
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