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В Белграде, несмотря на сопротивление, прошел Европрайд – с инцидентами и 30 задержаниями

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 21:36

В Белграде завершился Европрайд, полиция за все время задержала три десятка провокаторов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает РТС.

В МВД не разрешили участникам идти по бульвару Краля Александра и направили их по другому маршруту от Конституционного суда до Ташмайданского парка, где событие должно было завершиться концертом.

Вместе с ЛГБТ+ активистами со всей Европы к мероприятию присоединились дипломаты – послы ЕС, США, Франции, Португалии.

Во время мероприятия было несколько инцидентов, за все время полиция задержала 31 человека. Один из задержанных имел с собой топор и нож, ему инкриминируют препятствование полиции в исполнении служебных обязанностей.

В одном месте группа молодых людей в масках и капюшонах напала на полицию с палками, разными предметами и пиротехникой. С площади Славы полиция разогнала группу противников Европрайда, также молодежь в масках, выкрикивавших оскорбления в адрес участников и журналистов, некоторые подходили к операторам с угрозами.

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В другом месте на маршрут демонстрации сумели пробраться несколько человек с крестами и иконами - они встали на радужный флаг и прочли молитву, прежде чем полиция отвела их за заграждение.

Напомним, ранее на этой неделе в Белграде тысячи религиозных и правых демонстрантов призвали власти запретить Европрайд. Официальный Белград пытался не допустить проведение мероприятия, но в итоге согласился на него.

Европрайд ежегодно проходит в другом европейском городе, в 2022 году организаторы выбрали Белград.

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Темы: СербияЛГБТ
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