Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл

Посланець Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Vatican News.

Разом з ним були ще троє - людей, католицький та протестантський єпископи і супроводжуючий військовий.

За словами Краєвського, їхній мікроавтобус повіз допомогу мешканцям сіл зовсім поруч з лінією фронту, де не буває майже ніхто, крім військових.

Місія успішно довезла вантаж у першу точку на маршруті, але біля другої потрапила під обстріл.

"Вперше в житті я не знав, куди втікати… бо не достатньо просто бігти, потрібно знати куди…", – розповів Конрад Краєвський.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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Як зазначають, це четверта після 24 лютого гуманітарна поїздка Краєвського в Україну.

Нагадаємо, днями Папа Римський сказав, що вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї Україні для самозахисту.