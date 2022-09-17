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Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл

"Європейська правда"Субота, 17 вересня 2022, 22:27
Конрад Краєвський, фото Vatican News

Посланець Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Vatican News.

Разом з ним були ще троє - людей, католицький та протестантський єпископи і супроводжуючий військовий. 

За словами Краєвського, їхній мікроавтобус повіз допомогу мешканцям сіл зовсім поруч з лінією фронту, де не буває майже ніхто, крім військових. 

Місія успішно довезла вантаж у першу точку на маршруті, але біля другої потрапила під обстріл.

"Вперше в житті я не знав, куди втікати… бо не достатньо просто бігти, потрібно знати куди…", – розповів Конрад Краєвський. 

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. 

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають, це четверта після 24 лютого гуманітарна поїздка Краєвського в Україну. 

Нагадаємо, днями Папа Римський сказав, що вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї Україні для самозахисту.

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Теми: Папа Римськийвійна
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