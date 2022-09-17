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Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

"Европейская правда"Суббота, 17 сентября 2022, 22:27
Конрад Краевский, фото Vatican News

Посланник Папы Римского в Украине кардинал Конрад Краевский попал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи в Запорожской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Vatican News.

Вместе с ним были еще трое людей - католический и протестантский епископы и сопровождающий военный.

По словам Краевского, их микроавтобус повез помощь жителям сел совсем рядом с линией фронта, где не бывает почти никто, кроме военных.

Миссия успешно довезла груз в первую точку на маршруте, а возле второй попала под обстрел.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что недостаточно просто бежать, нужно знать, куда", – рассказал Конрад Краевский.

В результате обстрела никто не пострадал, груз в итоге доставили.

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Это четвертая после 24 февраля гуманитарная поездка Краевского в Украину.

Напомним, на днях Папа Римский сказал, что считает "морально приемлемыми" поставки странами Запада оружия Украине для самозащиты.

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Темы: Папа Римскийвойна
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Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

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