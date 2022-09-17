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Зеленський пригрозив окупантам: Будемо бити міцніше, ніж до цього

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 22:41
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Сили оборони будуть бити окупантів "міцніше, ніж били до цього".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями.

І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього".

Деталі: За словами президента, ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін.

"Збройні Сили України, підрозділи нашої розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово, крок за кроком витісняють окупантів з нашої землі. Але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні та зберігати всю нашу міцність", - підкреслив він.

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Теми: Зеленськийвійна
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