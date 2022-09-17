Зеленский пригрозил оккупантам: Будем бить крепче, чем до этого

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Силы обороны будут бить оккупантов "крепче, чем били до этого".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Самые умные из российских военных сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям.

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И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого".

Детали: По словам президента, ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений.

"Вооруженные Силы Украины, подразделения нашей разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно, шаг за шагом вытесняют оккупантов с нашей земли. Но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно быть полностью сосредоточенными на обороне и сохранять всю нашу прочность", - подчеркнул он.