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Зеленский пригрозил оккупантам: Будем бить крепче, чем до этого

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 22:41
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Силы обороны будут бить оккупантов "крепче, чем били до этого".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Самые умные из российских военных сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям.

И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого".

Детали: По словам президента, ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений.

"Вооруженные Силы Украины, подразделения нашей разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно, шаг за шагом вытесняют оккупантов с нашей земли. Но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно быть полностью сосредоточенными на обороне и сохранять всю нашу прочность", - подчеркнул он.

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Темы: Зеленскийвойна
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