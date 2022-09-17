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Сумщина: росіяни обстрілювали три громади

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 23:59
Дмитро Живицький, фото з Facebook

На Сумщині у суботу росіяни обстрілювали три громади, минулося без жертв.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Середино-Будську громаду з 13:20 росіяни обстрілювали з мінометів − 5 прильотів.

У Білопільській громада о 15:20 був мінометний обстріл − 14 мін. У одному з сіл громади пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.

У Шалигінській громаді після 16.00 ворог здійснював обстріл із САУ − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу, у людей в сіннику згоріло близько 2 тонн сіна.

В усіх випадках – без людських жертв.

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Теми: Сумська областьвійна
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