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Сумщина: россияне обстреливали три общины

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 23:59
Сумщина: россияне обстреливали три общины
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

На Сумщине в субботу россияне обстреливали три общины, обошлось без жертв.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Середино-Будскую общину с 13:20 россияне обстреливали из минометов – 5 прилетов.

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В Белопольской общине в 15:20 был минометный обстрел – 14 мин. В одном из сел громады поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.

В Шалыгинской громаде после 16.00 враг осуществлял обстрел из САУ – 15 прилетов. В результате обстрела, у людей в сеновале сгорело около 2 тонн сена.

Во всех случаях – без человеческих жертв.

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Темы: Сумская областьвойна
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