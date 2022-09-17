Сумщина: россияне обстреливали три общины
Суббота, 17 сентября 2022, 23:59
На Сумщине в субботу россияне обстреливали три общины, обошлось без жертв.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: Середино-Будскую общину с 13:20 россияне обстреливали из минометов – 5 прилетов.
В Белопольской общине в 15:20 был минометный обстрел – 14 мин. В одном из сел громады поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.
В Шалыгинской громаде после 16.00 враг осуществлял обстрел из САУ – 15 прилетов. В результате обстрела, у людей в сеновале сгорело около 2 тонн сена.
Во всех случаях – без человеческих жертв.