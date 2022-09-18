Спікерка Палати представників США прибула до Вірменії

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Єревана.

Джерело: News.am, "Радіо Свобода"

Деталі: Літак зі спікеркою приземлився у міжнародному аеропорту "Звартноц", де її зустріли спікер парламенту Вірменії Ален Симонян та Надзвичайний та повноважний посол США у Вірменії Лінн Трейсі.

Візит триватиме до 19 вересня. За цей час Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером Національних Зборів країни Аленом Симоняном та іншими високопосадовцями.

Зазначається, що це перший візит Пелосі до Вірменії. Вона стала найвищим представником США, який відвідав Вірменію після оголошення незалежності.

Нагадаємо: Очікується, що візит Пелосі буде важливим політичним сигналом підтримки Сполученими Штатами Вірменії в конфлікті з Азербайджаном, а також спадщиною спікерки, яка, найімовірніше, вже не буде очолювати Палату представників після виборів у листопаді.